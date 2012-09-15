В Подмосковье мужчина упал с высоты в 1,5 километра

В Московской области мужчина погиб при прыжке с парашютом. Инцидент произошел из-за того, что парашют не раскрылся. Мужчина разбился о землю, упав с 1,5-километровой высоты на аэродроме "Волосово" в Чеховском районе.



Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время на месте работают следователи.