В небе Москвы пассажирский "Боинг" авиакомпании "Московия", летевший из "Домодедов"» в Фергану, у которого возникли проблемы с давлением воздуха в кабине пилотов, благополучно вернулся в аэропорт вылета.

В результате вынужденной посадки никто из 150-ти находившихся на борту пассажиров не пострадал, передал "Маяк".

"АН" писали, что самолет около двух часов перед посадкой вырабатывал топливо.