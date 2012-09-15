Пассажирский "Боинг" авиакомпании "Московия" благополучно вернулся в зону вылета
15 сентября 2012, 17:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В небе Москвы пассажирский "Боинг" авиакомпании "Московия", летевший из "Домодедов"» в Фергану, у которого возникли проблемы с давлением воздуха в кабине пилотов, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
В результате вынужденной посадки никто из 150-ти находившихся на борту пассажиров не пострадал, передал "Маяк".
"АН" писали, что самолет около двух часов перед посадкой вырабатывал топливо.