В Маньчжурии создан штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП россиянам ВИДЕО

В субботу утром произошло ДТП примерно в двух километрах от российско-китайской границы. В "Газель" с семью россиянами врезался китайский грузовик. Авария унесла жизни трех человек, четверо ранены.

Погибли две пассажирки (1987 и 1956 годов рождения) и водитель микроавтобуса (1991 года рождения), еще четверо туристов получили ранения. После столкновения автомобиль с туристами загорелся. Состояние раненых в настоящее время оценивается как тяжелое.

Властями Маньчжурии создается специальный штаб для помощи пострадавшим в ДТП российским туристам из Забайкалья. Согласно информации Ростуризма, их родственники и глава читинской туристической компании "Вокруг света", услугами которой воспользовались наши соотечественники, уже выехали в город.