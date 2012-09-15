Боинг вынужден вернуться в Домодедово, проблема с давлением

Пассажирский Boeing -737 авиакомпании «Московия» готовится к вынужденной посадке в Домодедово из-за проблем с давлением в кабине. Около получаса назад он вылетел из «Домодедово» в Фергану.



Однако через 15 минут после вылета у пилотов сработала сигнализация о проблемах в системе давления воздуха в кабине. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, сообщает vz.ru.

На борту самолета находится около 150 человек. В течение ближайших двух часов ему надо выработать топливо, в это время он будет кружить над Рязанской областью, а затем совершит вынужденную посадку в «Домодедово».



