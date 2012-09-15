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В Серове пьяный следователь после скандала с женой разгромил автосалон

15 сентября 2012, 13:32 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В Серове пьяный следователь после скандала с женой разгромил автосалон

В Свердовской области в Серове в ночь на субботу сильно пьяный следователь ММО МВД России «Серовский» разгромил автосалон. Сам дебошир пострадал, у него ранена голова и плечо.

В 03.00 по местному времени в дежурную часть полиции Серова поступило сообщение, что в автосалоне, находящемся по адресу: улица Братской, 38, разбил стеклянную дверь, проник в здание автоцентра «АНТ» и бьет автомобили.
На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны, который задержал мужчину, находившегося внутри здания автоцентра, в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства полицией по данному факту установлено, что это оказался следователь ММО МВД России «Серовский». Выяснилось, что накануне вечером капитан юстиции поссорился с женой.

Сотрудники полиции вызвали скорую. В горбольнице следователю диагностировали ушибленную рану волосистой части головы, рваную рану плеча и сильное алкогольное опьянения.

Наутро, в 09.00. протрезвевший мужчина был доставлен в ММО для дальнейшего разбирательства.

Материалы для принятия процессуального решения переданы в следственные органы.
Виновник пьяного дебоша, в ходе которого автоцентру был нанесен значительный ущерб – порядка 2 миллионов, будет уволен с отрицательной формулировкой из органов внутренних дел в установленном законом порядке. Какие машины он разгромил, не сообщается.

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