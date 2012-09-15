В Москве нелегалы избили полицейских
15 сентября 2012, 11:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в пятницу нелегальные торговцы, приехавшие в российскую столицу из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку с сотрудниками полиции.
В результате инцидента в рамках рейда по пресечению нелегальной торговли пострадали пятеро стражей порядка.
В Главном управлении МВД по Москве сообщили, что накануне полицейские задержали в Выползовом переулке шестерых торговцев - граждан Таджикистана и Киргизии. В ответ около 100 человек кинулись «отбивать» задержанных соотечественников.
Агрессивные уроженцы Таджикистана и Киргизии швыряли камни и арматуру в полицейский автобус.
Полицейские получили травмы. Еще 6 иностранцев были задержаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Нелегалов подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.