В Москве нелегалы избили полицейских

В Москве в пятницу нелегальные торговцы, приехавшие в российскую столицу из Таджикистана и Киргизии устроили массовую драку с сотрудниками полиции.

В результате инцидента в рамках рейда по пресечению нелегальной торговли пострадали пятеро стражей порядка.

В Главном управлении МВД по Москве сообщили, что накануне полицейские задержали в Выползовом переулке шестерых торговцев - граждан Таджикистана и Киргизии. В ответ около 100 человек кинулись «отбивать» задержанных соотечественников.

Агрессивные уроженцы Таджикистана и Киргизии швыряли камни и арматуру в полицейский автобус.

Полицейские получили травмы. Еще 6 иностранцев были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нелегалов подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.