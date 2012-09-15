Трое граждан России погибли в ДТП в Китае

Трое граждан России, по уточненным данным, сегодня утром погибли в ДТП в Китае, в городе Маньчжурия на дороге между российско-китайским пунктом пропуска "Забайкальск — Маньчжурия" недалеко от границы с РФ.

Авария произошла при столкновении микроавтобуса "Газель" и китайского грузового автомобиля, работающего на газе.

Источник в правоохранительных органах Забайкальского края отметил, что трое россиян стали жертвами ДТП в Китае на месте происшествия, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что еще трое были госпитализированы и скончались в больнице. Но это не так.

По словам очевидца ДТП, в результате столкновения грузовик перевернулся. "Не могу сказать, был ли взрыв, но "Газель" была обгоревшей", - пояснил свидетель аварии.