В Подмосковье без вести пропал школьник. Инцидент произошел в городе Краснознаменске. О пропаже подростка в полицию сообщила женщина, которая рассказала, что из дома ушёл и до сих пор не вернулся её сын, ученик 7 класса.



Впоследствии было установлено, что 12-летний мальчик вместе с подругой уехал на скутере в Одинцово. Сейчас опрашиваются знакомые школьника и возможные очевидцы, отмечает Следственный комитет России, передает РСН. Возбуждено уголовное дело.