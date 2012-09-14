Под завалами дома в Ярославской области нашли тело женщины

В Ярославской области спасатели нашли под завалами дома тело женщины. Ранее, согласно информации МЧС России, погибшая считалась пропавшей без вести. Инцидент произошел в городе Тутаеве днем в пятницу, 14 сентября.



Временно жильцов разрушенных квартир разместили в местном доме отдыха. В ближайшее время будет решаться вопрос о выплате компенсации, передает РСН. В Ярославской области частично обрушился жилой дом. Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, в городе Тутаев. По информации МЧС России, сообщение о произошедшем поступило в ведомство около 14:57 мск.



