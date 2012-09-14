В Ставропольском крае начальник полицейского главка принял решение уволить всех начальников сотрудника Кочубеевского ОМВД, который в пьяном виде совершил аварию, в результате которой погибла молодая женщина.

"АН" писали, что трагедия произошла в четверг на улице Бруснёва в Ставрополе. Виновник ДТП был уволен из МВД тотчас.

"По данному факту в этот же день была проведена служебная проверка, по результатам которой инспектор уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. За нарушение условий контракта, выразившееся в недобросовестном исполнении своих должностных обязанностей, уволены из органов внутренних дел - командир взвода ДПС и командир роты ДПС. Освобождены от занимаемых должностей начальник Госавтоинспекции и начальник Отдела МВД России по Кочубеевскому району. Заместители начальника Отдела МВД по Кочубеевскому району, исполняющий обязанности начальника Отдела ДПС Управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщила в пятницу пресс-служба ставропольского главка МВД РФ.