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В Волгограде прогремел взрыв на автомойке, погиб один человек

14 сентября 2012, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгограде прогремел взрыв на автомойке, погиб один человек

В Волгограде произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, на автомойке рядом с развлекательным центром, отмечает Следственный комитет России.

По данным ведомства, взрыв прогремел около 14:00 на втором этаже автомобильной мойки, расположенной напротив развлекательного комплекса "МОЛЛ Парк Хаус". В настоящее время устанавливается причина взрыва и характер взрывного устройства, передает РИА Новости. По информации СК РФ, в результате взрыва пострадали два человека.

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//Новости МирТесен

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

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Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

//Политика

Абэ предложил Путину мирный договор

Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

//Политика

Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

В российском Правительстве одобрили проект закона о возможности выйти на негосударственную пенсию до срока достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

//Экономика

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

//Новости СМИ2

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Здоровье

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

//Шоу-бизнес

В Сети считают, что Собчак снова беременна

В Сети считают, что Собчак снова беременна

Вокруг личной жизни Ксении Собчак в последнее время ходит много слухов. Многих поклонников телеведущей насторожила скорость, с которой Собчак и Богомолов решили пожениться. В обществе подозревают, что Ксения ожидает рождения второго ребёнка.

//Шоу-бизнес

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году. Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет.

//Новости МирТесен

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//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Происшествия

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У берегов Крыма затонул прогулочный катер

У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.

//Происшествия

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

//Общество

Женщина родила после смерти мозга

Женщина родила после смерти мозга

В больнице польского города Краков женщина смогла родить ребёнка через 56 дней после смерти мозга. Отмечается, что пациентrу на 20-й неделе беременности доставили в клинику в тяжёлом состоянии.

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//Новости СМИ2

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Общество

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

//В мире

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

//Происшествия

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

В Москве экстремальный мужчина сорвался с каната, который был натянут на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева". Канатоходец пытался преодолеть расстояние, но не удержался и упал.

//Новости МирТесен

//Здоровье

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своём отношении к людям, которые позволяют "поливать грязью" совершенного незнакомых им людей. Знаменитость посоветовала сначала разобраться в ситуации, а уже после высказывать своё мнение.

//Непознанное

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время предсказала уничтожение Соединенных Штатов, это событие должна произойти в ближайшем будущем. Такое утверждение содержится в заметке, выложенной в интернете.

//Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В четверг, 5 сентября, в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря. Отметается, что инцидент произошел в посёлке Новая Шурма.

//В мире

Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

На Земле имеются места, которые требуют особой охраны. Это относится к озеру Байкал, Антарктиде, а также Гренландии. Количества льда на последней территории настолько много, что если его растопить, то уровень воды в мировом океане поднимется на несколько метров.

//Хайтек

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

СМИ стало известно, что администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете.

//Культура

Российский психолог Гарифуллин высказался о психическом здоровье Тарантино

Российский психолог Гарифуллин высказался о психическом здоровье Тарантино

Об опасениях за жизнь голливудского кинорежиссёра Квентина Тарантино сообщил "Аргументам недели" российский психолог Рамиль Гарифуллин.

//Интервью

Хусаинов: Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция

Хусаинов: Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция

3 сентября на общем собрании Премьер-лиги некоторые клубы выразили недоверие главе российского судейского корпуса Александру Егорову. Ситуацию комментирует в интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Здоровье

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Специалисты в области кардиологии перечислили симптомы, которые говорят о скором наступлении инфаркта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

В четверг, 5 сентября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области в районе поселка Сокол. Отмечается, что воздушное судно принадлежит Минобороны. Проводится тщательная проверка.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//В мире

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российская Федерация должна выгнать американцев с Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал некоторое время назад отечественный политический эксперт Сергей Марков.

//Авторы АН

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