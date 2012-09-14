В Волгограде прогремел взрыв на автомойке, погиб один человек

В Волгограде произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, на автомойке рядом с развлекательным центром, отмечает Следственный комитет России.



По данным ведомства, взрыв прогремел около 14:00 на втором этаже автомобильной мойки, расположенной напротив развлекательного комплекса "МОЛЛ Парк Хаус". В настоящее время устанавливается причина взрыва и характер взрывного устройства, передает РИА Новости. По информации СК РФ, в результате взрыва пострадали два человека.