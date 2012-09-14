Жёсткая защита своих прав обошлась потребителю в 2 месяца СИЗО в Ставрополе

В Ставрополе суд вынес мужчине приговор за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений: он избил продавщицу магазина, посчитав, что она неправильно дала ему сдачу.

Уголовное дело рассматривалось мировым судьей судебного участка № 4 Промышленного района Ставрополя. Согласно материалам дела, мужчина, постоянно проживающий в одном из районов края и работающий в краевом центре, зашел вечером в крупный продуктовый магазин, чтобы «забить» холодильник на неделю вперед. А закончился этот поход избиением кассира.

Как мужчина объяснял позже, девушка неправильно дала ему сдачу. Ему это не понравилось, и, недолго думая, он стукнул ее по голове, да так, что кассир буквально слетела со стула. Мужчина после этого не успокоился, наоборот, он схватил девушку за волосы и стал бить ее головой о входную дверь, передаёт в понедельник портал "Вечернего Ставрополя".

Мужчину смог остановить только подоспевший наряд полиции.

В четверг ставропольский судья назначил дебоширу наказание в виде 240 часов исправительных работ. Однако к этому моменту подсудимый уже провел два месяца в следственном изоляторе, в связи с чем наказание было пересчитано и его освободили из-под стражи в зале суда.