В Ярославской области частично обрушился двухэтажный жилой дом
14 сентября 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Ярославской области частично обрушился жилой дом. Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, в городе Тутаев. По информации МЧС России, сообщение о произошедшем поступило в ведомство около 14:57 мск.
Очевидец сообщил об обрушении кровли и части жилого двухэтажного трехподъездного кирпичного жилого дома в городе Тутаеве. В настоящее время уточняются подробности произошедшего. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.