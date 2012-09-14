В Ярославской области частично обрушился двухэтажный жилой дом

В Ярославской области частично обрушился жилой дом. Инцидент произошел в пятницу, 14 сентября, в городе Тутаев. По информации МЧС России, сообщение о произошедшем поступило в ведомство около 14:57 мск.

Очевидец сообщил об обрушении кровли и части жилого двухэтажного трехподъездного кирпичного жилого дома в городе Тутаеве. В настоящее время уточняются подробности произошедшего. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.



