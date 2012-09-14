В Ставрополе накануне вскоре после полудня пьяный сотрудник ГИБДД, прибывший в краевой центр из Невинномысска, на BMW сбил насмерть 29-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на улице Бруснева в Северо-Западном районе.

"Произошедшее - это позор для всех нас, вместо того чтобы защищать граждан, наши сотрудники допускают такие страшные происшествия. Погибла молодая женщина, светлым днем на пешеходном переходе под колесами машины мерзавца в погонах. Подобное стало возможным только из-за безответственности и самоуверенности. С учетом произошедшего считаю необходимым принять комплекс исключительных мер, в отношении всех сотрудников ставропольской полиции, которые позволят снизить риск повторения таких страшных трагедий", - сказал главный полицейский Ставрополья Александр Олдак, передала пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Руководитель краевого полицейского главка отметил, что речь идет о сотруднике ОВД по Кочубеевскому району. Он находился в городе в неслужебное время, автомобилем управлял не в форменной одежде. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила телесные повреждения в виде контузии головного мозга и открытого перелома обеих голеней и скончалась.

На селекторном совещании с руководителями территориальных органов внутренних дел Александр Олдак назвал предполагаемого виновника трагедии "мерзавцем в погонах".

Возбужено уголовное дело. Полицейский уволен в тот же день. Его начальство привлекли к дисциплинарной ответственности.

Очевидцы утверждают, что виновника аварии на месте происшествия подъехавшие полицйские с трудом отбили от разъярённых граждан, но ему крепко досталось.