В центре Барнаула загорелось двухэтажное административное здание. Пожар произошел по адресу Силикатная, 15/а. По данным МЧС России, в горящем здании расположены порядка 60 организаций, все работники эвакуированы.



В настоящее время площадь пожара уточняется. Также устанавливаются причины инцидента. На месте происшествия работают спасатели, передает РИА Новости. Согласно сведениям, в горящем здании в основном находятся транспортные и торговые компании.