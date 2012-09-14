В Оренбургской области третий раз за месяц произошел взрыв

Во время работ по утилизации боеприпасов на Донгузском полигоне сегодня произошел взрыв, два солдата-срочника получили травмы, сообщает в своем блоге губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Призывники осуществляли такелажные работы (работы по погрузке-разгрузке ящиков с боеприпасами). Около полудня (10:00 мск) произошёл самопроизвольный взрыв 30-миллиметрового боеприпаса. Два призывника получили осколочные ранения.

"Оба в больнице. Здоровье одного опасений не вызывает, второй - в тяжелом состоянии. Завтра врачи должны будут оценить его состояние и, если это возможно, доставят в окружной госпиталь в Екатеринбурге, где врачи постараются сделать все, чтобы парню сохранить здоровье", - пишет губернатор в блоге.

Это третий подобный инцидент за последний месяц.



"Неоднократно сегодня созванивался с командующим округом и командующим армией, чтобы, во-первых, выяснить причины случившегося, а во-вторых, обговорить необходимые меры по предотвращению несчастных случаев, которые в последние месяцы просто чередой происходят в войсковой части №02068. .. Не хотелось бы видеть в этом результат сбоя в системе управления процессом утилизации, но некая печальная закономерность прослеживается. И надо сделать все, чтобы она прервалась", - добавил Берг, сообщает РИА Новости.

Он отметил что собирается встретиться с начальником штаба армии, который находится в Донгузе, и переговорить с министром обороны.

Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку по факту инцидента.