ДТП в Греции: авария произошла из-за мокрой дороги (ВИДЕО)

Генконсульство РФ в Салониках уточняет личности погибших российских туристов, находившихся в перевернувшемся автобусе. Туристы из Самары и Петербурга отдыхали в Греции по линии турфирмы Mouzenidis Travel.

Авария произошла в 5:30 утра по местному времени на мокрой из-за дождя дороге. По уточненным данным, в автобусе, направлявшемся в салоникский международный аэропорт "Македония", находились 49 человек, в том числе 4 ребенка. Погибли двое мужчин и две женщины.



В больницу АХЕПА доставлены 9 человек, двое из которых в тяжелом состоянии (девушка и молодой человек). В больницу Генниматас — 21 человек, тяжелораненых в ней нет. В больницах дежурят представители турфирмы. В Генконсульстве имеется список всех туристов, находившихся в автобусе. Туристы, не пострадавшие в ДТП, пока не улетели из Салоник и отправятся на родину ближайшими рейсами. Генеральный директор турфирмы Александр Цандекиди сообщил, что россияне застрахованы на 30 тысяч евро. "Погибшие будут доставлены на родину за наш счет, если возникнут сложности с оплатой транспортировки страховой компанией. Если страховка не покроет расходы по лечению, мы также возьмем их на себя. Если родственники погибших захотят прилететь в Грецию, мы готовы хоть сегодня организовать их перелет туда. Это же касается тех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии", - заявил Цандекиди, сообщает rg.ru.



