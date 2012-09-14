В Подмосковье из-за хлопка газа эвакуированы 130 человек

Ранним утром в поселке Сычево в Волоколамском районе Подмосковья в двухкомнатной квартире на втором этаже произошел хлопок газа. Сто тридцать жителей четырехэтажного дома были эвакуированы.

В результате происшествия выдавлена уличная стеновая плита на кухне на 30-40 сантиметров, в квартире выбиты окна, повреждены металлические двери. Угрозы дальнейшего обрушения плиты нет. Дом обесточен и отключен от газоснабжения.

Все жители дома размещены в здании дома культуры, расположенном в 50 метрах от места ЧП. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.



