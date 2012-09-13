В новостройку жилого дома Новороссийска попал военный снаряд
13 сентября 2012, 22:51 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]
В Краснодарском крае в один из строящихся жилых двухэтажных домов на окраине Новороссийска попал, предположительно, артиллерийский снаряд. Осколки пробили стены дома. Инцидент произошел во время тренировки к учениям.
Сообщается, что никто не пострадал, передало "Эхо Москвы". Обстоятельства случившегося уточняются.
"АН" писали, что в дагестанском Буйнакске утром четверга два миномётных снаряда попали в школу-интернат.