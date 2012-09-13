В новостройку жилого дома Новороссийска попал военный снаряд

В Краснодарском крае в один из строящихся жилых двухэтажных домов на окраине Новороссийска попал, предположительно, артиллерийский снаряд. Осколки пробили стены дома. Инцидент произошел во время тренировки к учениям.

Сообщается, что никто не пострадал, передало "Эхо Москвы". Обстоятельства случившегося уточняются.

"АН" писали, что в дагестанском Буйнакске утром четверга два миномётных снаряда попали в школу-интернат.