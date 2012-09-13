В Черногории погибла россиянка, унесённая штормом с берега в море

Гражданка России погибла в районе черногорского города Будва, когда гуляла по пляжу во время шторма. Женщина гуляла по узкой части пляжа вместе со своими знакомыми. Сильной волной компанию людей унесло в море.

Спасательные службы не успели выручить женщину из России, остальные пострадавшие были спасены, передаёт РИА Новости. Власти Будвы на время запретили прогулки в районе пляжа, где произошло ЧП.



После четырех месяцев чрезвычайно теплой и засушливой погоды в Черногорию пришла непогода, которая принесла сильный ветер и шторм.