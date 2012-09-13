В Новосибирской области обрушилось здание, погибли трое детей

В Новосибирской области обрушилось здание. В результате погибли трое детей. Еще двое пострадали. Инцидент произошел вечером в четверг, 13 сентября, в деревне Вороново Мошковского района области.



По данным МЧС России, в 18.16 по мск произошло обрушение стены неэксплуатируемого заброшенного здания. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно сведениям ведомства, пострадавшим и погибшим детям было от 10 до 12 лет.