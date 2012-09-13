Залётные мины в буйнакской школе. Минобороны утверждает, что стрельб не было

На Северном Кавказе Дагестане раним утром четверга на территорию школы буйнакской школы-интерната № залетели два учебных миномётных снаряда. В одном из спальных корпусов выбиты все стёкла.

"13 сентября никаких стрельб в ночное время на полигоне мотострелкового соединения южного военного округа, дислоцированного в районе населенного пункта Буйнакск (Республика Дагестан), подразделениями Минобороны России не проводилось", - отчиталось управление пресс-службы и информации министерства обороны России, передали Вести.

В управлении отметили, что решением командующего войсками Южного военного округа создана комиссия по факту произошедшего в школе-интернате Буйнакска. Представители комиссии вместе с органами военной прокуратуры выяснят все обстоятельства случившегося, в том числе происхождение обнаруженных боеприпасов.

Инцидент произошёл около 5 часов утра. Снаряды разорвались на площадке у спального корпуса учебного заведения. В левом крыле корпуса выбиты стекла с первого по третий этажи. В здании школы-интерната в момент взрыва находились дети и персонал. Никто не пострадал.