В Питере подросток пострадал от взрыва самодельной бомбы

В Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого был ранен ученик 8-го класса. Как отмечает Следственный комитет России, инцидент произошел в четверг на пустыре у дома N8 по проспекту Передовиков.



Согласно предварительным данным, два ученика 8-го класса совершили подрыв самодельного взрывного устройства. Один из подростков был госпитализирован с травматической ампутацией трех пальцев правой руки, контузией глаз, резаными ранами лица, рук и брюшной полости, передает РБК. Состояние пострадавшего тяжелое. В настоящее время по факту взрыва проводится доследственная проверка.