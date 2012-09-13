Подозреваемый в убийстве двух школьников был сожжен разъяренной толпой

В Гватемале убийца двоих детей был сожжен разгневанной толпой, устроившей суд Линча в городе Тактик департамента Альта-Верапас. 35-летний Хулио Сакиль вошел в школу и перерезал мачете горло 13-летнему мальчику и 8-летней девочке. Горожане схватили пьяного убийцу, облили бензином и подожгли.

Как отмечают власти муниципалитета, у покойного были проблемы с законом, алкоголем и наркотиками, передает Би-Би-Си. Но мотивы его поступка остаются невыясненными.

Суды Линча - не редкость в удаленных районах Гватемалы. Только за прошлый год, по данным правозащитных организаций, не менее 180 предполагаемых преступников были изувечены требующими справедливости жителями. Около 40 погибли.