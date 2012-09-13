Подросток взорвал на пустыре около 1 килограмма взрывчатки

Подробности вчерашнего происшествия в Красногвардейском районе Петербурга. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 16:30 на пустыре у дома 8 по проспекту Передовиков, ученик 8 класса Гимназии № 513 Андрей С. совершил подрыв самодельного взрывного устройства, состоящего из марганца, магния и алюминия.

Общая масса взрывчатого вещества составила около 1 кг. Смесь находилась в бумажном пакете, в который была вставлена пластиковая трубочка-соломка, выполняющая роль запального шнура. В результате взрыва 14-летний гимназист с травматической ампутацией трех пальцев правой руки, ожогом роговиц обоих глаз, резанными ранами лица, рук и брюшной полости, в тяжелом состоянии госпитализирован.

По месту жительства подростка на Российском проспекте изъяты 86 патронов со следами коррозии, предмет похожий на головной взрыватель, 10 банок с веществом черного цвета, 9 полимерных трубок и 5 металлических баллонов с веществом черного цвета, 14 фрагментов шариковых ручек, 5 свертков с петардами и 28 таблеток гидропирита.