В Москве расследуют убийство следователя Александра Леонова

В Москве расследуют убийство следователя Северного следственного отдела московского межрегионального управления на транспорте СК России Александра Леонова. Оперативники МУРа и следователи изучают видеозаписи, сделанные камерами, расположенными вблизи места убийства в районе дома по улице Крылатские холмы.

Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе не исключается, что убийство могло быть связано со служебной деятельностью погибшего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.

«АН» сообщали, что в среду, 12 сентября, примерно в 23.00 следователь Александр Леонов с гражданской супругой подъехал к дому, в котором проживал, расположенному по улице Крылатские холмы в Москве. В то время как женщина парковала автомобиль, неизвестные произвели выстрелы в следователя. Пули попали в грудь и голову, ранения оказались смертельными.

Киллер расправился с Леоновым на глазах его гражданской жены.