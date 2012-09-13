В Москве расследуют убийство следователя Александра Леонова
13 сентября 2012, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве расследуют убийство следователя Северного следственного отдела московского межрегионального управления на транспорте СК России Александра Леонова. Оперативники МУРа и следователи изучают видеозаписи, сделанные камерами, расположенными вблизи места убийства в районе дома по улице Крылатские холмы.
Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе не исключается, что убийство могло быть связано со служебной деятельностью погибшего.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).
Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
«АН» сообщали, что в среду, 12 сентября, примерно в 23.00 следователь Александр Леонов с гражданской супругой подъехал к дому, в котором проживал, расположенному по улице Крылатские холмы в Москве. В то время как женщина парковала автомобиль, неизвестные произвели выстрелы в следователя. Пули попали в грудь и голову, ранения оказались смертельными.
Киллер расправился с Леоновым на глазах его гражданской жены.