Сотрудники МВД ищут бомбу в Иркутском аэропорту
13 сентября 2012, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
Аэропорт Иркутска эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники МВД работают в аэропорту и ищут взрывное устройство. Все пассажиры и сотрудники иркутского аэропорта в настоящее время находятся вне здания.
Сотрудник аэропорта рассказал, что "около 10.58 (05.58 мск) поступил звонок о якобы заложенной бомбе в аэропорту. Терминал не был указан. Мы провели эвакуацию в международном и внутреннем терминале, вывели пассажиров и персонал".
Специалисты МВД продолжают работать в здании аэропорта, на место прибыли кинологи, сообщает РИА Новости.