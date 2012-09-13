Сотрудники МВД ищут бомбу в Иркутском аэропорту

Аэропорт Иркутска эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники МВД работают в аэропорту и ищут взрывное устройство. Все пассажиры и сотрудники иркутского аэропорта в настоящее время находятся вне здания.

Сотрудник аэропорта рассказал, что "около 10.58 (05.58 мск) поступил звонок о якобы заложенной бомбе в аэропорту. Терминал не был указан. Мы провели эвакуацию в международном и внутреннем терминале, вывели пассажиров и персонал".

Специалисты МВД продолжают работать в здании аэропорта, на место прибыли кинологи, сообщает РИА Новости.