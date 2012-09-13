Крупное ДТП в Ижевске. Разбиты 11 автомобилей

В Ижевске произошла крупная авария — МАЗ протаранил сразу 11 машин. Водитель остановил фуру на пригорке и вышел из автомобиля, не включив ручной тормоз, МАЗ покатился под уклон и врезался в припаркованные на обочине автомобили.

В результате аварии никто не пострадал. Однако виновнику ДТП придется покрывать миллионный ущерб. Как выяснилось, его страховки ОСАГО хватит на ремонт лишь части искореженных его МАЗом автомобилей, передают Вести.ру.