В Подмосковье под завалами на стройке дома погибли четыре человека

По уточненным данным, в результате обрушения на стройке частного дома в Истринском районе Подмосковья в деревне Новинки погибли четыре человека. Спасатели извлекли под утро четверга тело четвертого рабочего, оказавшегося под завалами.

"АН" сообщали, в среду, 12 сентября, в 18:10 мск на стройке обрушилось перекрытие.

Прибывшая на место обрушения опергруппа Истринского гарнизона установила, что при проведении работ по заливке второго этажа цементом произошло обрушение плит перекрытия на площади около 20 кв. м. На место происшествия прибыл 25-тонный подъемный кран. Одного человека доставили в ЦРБ г. Истра. Об инциденте спасателям сообщил прораб стройки.

Спасти удалось 32-летнего гражданина Молдовы.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.