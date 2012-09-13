В Москве киллер расстрелял следователя СКР на глазах жены

В Москве в среду вечером киллер убил следователя Следственного комитета России по Александра Леонова у дома № 36 по улице Крылатские холмы на глазах гражданской жены.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин подтвердил убийство следователя Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Мужчина подъехал к дому на автомобиле вместе со своей гражданской супругой. Пока женщина парковала машину, он вышел, и в этот момент раздались выстрелы. Леонов получил смертельные ранения из пистолета в голову и грудь. От полученных ранений следователь скончался на месте.

На месте преступления работают оперативники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Вадим Яковенко. Будут проверяться все версии, в том числе, связанные со служебной деятельностью погибшего. Проверяется версия и о личных мотивах.