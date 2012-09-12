В Ижевске фура без шофера снесла 11 легковых автомобилей

В столице Удмуртской Республики около 15:30 дня на улице Салютовская грузовой автомобиль скатился под горку, зацепив 11 припаркованных легковых автомашин, стоящих на его пути.

Фура «проявила самостоятельность»: водителя за рулем грузовика в это время не было. Дальнобойщик, забыв поставить грузовик на ручной тормоз, вышел спросить дорогу. К счастью, в «легковушки» тоже пустовали, так что «война машин» прошла без пострадавших людей, механические повреждения получили более десятка легковых автомобилей. Одну из иномарок "МАЗ" невзлюбил больше всего: она оказалась буквально закопанной в землю.

Ущерб, причиненный автомобилям, по мнению очевидцев, превышает несколько миллионов рублей.



