В Херсонской области новобрачные муж и жена совершили суицид

Трагически закончилась жизнь двух молодых людей, ставших недавно официально мужем и женой, в Херсонской области. Родители запрещали 24-летней Алине и 22-летнему Кириллу жениться. Но влюбленные расписались тайно, скрыв от родных, три месяца назад.

Тела молодого парня и девушки нашли в парке повешенными случайные прохожие. Они держались за руки.

Молодожены скрывали, что стали семьей. А когда их родители узнали, разразился скандал. Взрослые требовали немедленного расторжения отношений, а в противном случае грозили серьезными проблемами, сообщает lifenews.ru.

Молодые люди не выдержали. Они оставили предсмертную записку, в которой указали причину своего решения. Все свои украшения, в том числе обручальные кольца, молодожены завещали церкви.