В Подмосковье на стройке частного дома рабочие оказались под завалами

Двое человек спасены из-под завала при обрушении перекрытия в частном доме в Подмосковье, еще двое находятся под строительными конструкциями. Перекрытие обрушилось сегодня в 18.10 в деревне Новинки Истринского района Подмосковья.

Прибывшая на место обрушения опергруппа Истринского гарнизона установила, что при проведении работ по заливке второго этажа цементом произошло обрушение плит перекрытия на площади около 20 кв. м. На место происшествия прибыл 25-тонный подъемный кран. Одного человека доставили в ЦРБ г. Истра.

"Спасатели достали из-под завала второго человека. По предварительным данным, под плитой находятся еще двое. Спасательные работы продолжаются", — сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В настоящее время на месте ЧП развернут оперативный штаб.



