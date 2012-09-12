Во Владимире найден мертвым подполковник полиции

Во Владимире в собственном доме был найден мертвым 39-летний подполковник полиции. Рядом с телом находилось принадлежащее покойному охотничье ружье. Поэтому первой версией правоохранителей была версия самоубийства.



Впрочем, несмотря на то, что дом был заперт изнутри, а следов борьбы на месте происшествия обнаружено не было, не исключается и версия убийства, сообщают vesti.ru.

Подполковник около 20 лет прослужил в полиции. Был женат, воспитывал троих детей.



