Во Владимире найден мертвым подполковник полиции
12 сентября 2012, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владимире в собственном доме был найден мертвым 39-летний подполковник полиции. Рядом с телом находилось принадлежащее покойному охотничье ружье. Поэтому первой версией правоохранителей была версия самоубийства.
Впрочем, несмотря на то, что дом был заперт изнутри, а следов борьбы на месте происшествия обнаружено не было, не исключается и версия убийства, сообщают vesti.ru.
Подполковник около 20 лет прослужил в полиции. Был женат, воспитывал троих детей.