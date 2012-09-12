Сильный пожар произошел в среду на территории стадиона "Вымпел" в подмосковном Солнечногорске. К счастью, пострадавших нет.

В пресс-службе областного главка МЧС сообщили, что пожар вспыхнул в отдельностоящем здании спорткомплекса, где расположены спортзалы, по адресу: улица Крупской, 2. Сообщение о возгорании поступило 14.37.

Огонь охватил два спортзала площадью 400 и 600 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 единиц пожарно-спасательной техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

Пожар локализован на площади одной тысячи квадратных метров.