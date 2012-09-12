«Аэрофлот» намерен судиться с «Шереметьево» из-за отключения электричества
12 сентября 2012, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Авиакомпания «Аэрофлот» намерена подать в суд на международный аэропорт «Шереметьево» из-за сбоя в среду утром в системе энергоснабжения. В связи со сбоем в подаче электроэнергии авиакомпании пришлось задержать или переправить в терминал «E» несколько рейсов.
Собственник и управляющая компания терминала «D» «Шереметьево» - ЗАО «МАШ». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
«Аэрофлот», являющийся режимным объектом, полностью возложил на «Шереметьево» ответственность за сбой и доставленные пассажирам неудобства и решил требовать возмещения ущерба.
«АН» сообщали об инциденте в «Шереметьево». Очевидцы происшествия в столичной аэропорту рассказали, что рейсы задержали на час или даже больше, в терминале E не работала часть магазинов duty-free и кафе.
В терминале D полностью отказали системы паспортного контроля. Сотни пассажиров бросились оттуда по переходному коридору в терминал Е. Многие при этом опаздывали на рейсы.
Установлено, что подача электроэнергии была прервана из-за того, что автокран замкнул воздушную линию 110 кВт «Старбеево-аэропорт» Октябрьской операционной зоны «Северных электрических сетей», в результате чего линия отключилась и терминалы E, F, D остались без света.
Через некоторое время после автоматического отключения воздушной линии 110 кВ «Старбеево-аэропорт» электроснабжение в терминалах было переведено на резервную схему, а к часу дня полностью восстановлено.