Трое жителей Твери сожгли крест возле часовни

Трое жителей Твери неподалеку от строящейся в городе часовни установили самодельный православный деревянный крест, а затем подожгли его. Мужчины 29, 30 и 37 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, задержаны.



В полиции хулиганы пояснили, что одним из «поджигателей» данный крест был изготовлен собственноручно для установки на могилу родственника.

Молодой человек устанавливать крест передумал, решил от него избавиться, поскольку в течение определенного времени крест размером в человеческий рост находился у него в квартире. После распития спиртных напитков двое знакомых, решив помочь товарищу, вытащили крест на улицу и подожгли, сообщает vz.ru.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное производство по статье 20.1 КоАП РФ «Хулиганство». Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.



