В ДТП в Ивановской области пострадали 6 человек

В Ивановской области произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса Иваново-Москва. Инцидент произошел в Лежневском районе. В результате ДТП пострадали 6 человек.



Авария произошла недалеко от населенного пункта Увальево. Согласно предварительным данным, рейсовый автобус, в котором находились 29 человек, съехал в кювет и упал на бок. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения города Иваново, передает РИА Новости. Детей среди пострадавших нет.