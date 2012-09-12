В ДТП в Ивановской области пострадали 6 человек
12 сентября 2012, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Ивановской области произошла автомобильная авария с участием рейсового автобуса Иваново-Москва. Инцидент произошел в Лежневском районе. В результате ДТП пострадали 6 человек.
Авария произошла недалеко от населенного пункта Увальево. Согласно предварительным данным, рейсовый автобус, в котором находились 29 человек, съехал в кювет и упал на бок. Пострадавшие госпитализированы в медучреждения города Иваново, передает РИА Новости. Детей среди пострадавших нет.