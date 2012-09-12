В лесу под Симферополем повесился житель России

Вчера ранним утром, 11 сентября, в лесополосе в районе села Молодежное местные жители обнаружили на дереве висящего человека.

На место происшествия выехала оперативная группа Симферопольского РО МВД, передает пресс-служба крымского главка МЧС.

«После осмотра места происшествия было установлено, что суицид (путем повешения) совершил мужчина 1985 года рождения, житель России, Екатеринбурга, улицы Пермяковского», - сказали спасатели корреспонденту "АН-Крым".