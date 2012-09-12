На Камчатке объявлен день траура по погибшим в результате крушения Ан-28

Четверг, 13 сентября, объявлен днем траура по погибшим в результате крушения самолета Ан-28 на севере Камчатского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Илюхин.



Как ожидается, завтра в муниципальных образованиях полуострова будут приспущены государственные флаги. В свою очередь Владимир Илюхин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении Ан-28. "Произошедшая трагедия - это удар для всех камчатцев. Я выражаю слова поддержки и глубокие соболезнования родственникам погибших пассажиров и членов экипажа", - отметил губернатор, передает РБК. Семьям погибших выплатят компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Между тем, увеличилось число жертв крушения самолета Ан-28. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли десять человек. От ран скончался ребенок. Также известно, что среди погибших есть члены экипажа.