Мальчик погиб под обломками стены монастыря в Нижегородской области

В пресс-службе регионального управления МЧС России в среду сообщили, что в поселке Фролищи Володарского района обрушилась стена Свято-Успенского мужского монастыря, в результате чего под обломками погиб 9-летний мальчик.

В сообщении пресс-службы говорится, что информация об обрушении части стены монастыря поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по области в 20:10 по московскому времени во вторник. По данным ведомства, обрушилась часть стены шириной 3-4 метра и высотой 2 метра. В момент обрушения у стен монастыря гуляла группа детей. В результате обрушения погиб девятилетний мальчик, остальные дети не пострадали.

На место происшествия прибыла оперативная группа, а также аварийно-спасательные отряды и пожарные подразделения.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.