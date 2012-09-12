На оборонном предприятии в Челябинской области произошел взрыв

Руководитель следственного отдела СКР по Копейску Андрей Михалев сообщил в среду, что на оборонном предприятии города Копейск Челябинской области произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.

По словам Андрея Михалева, в результате взрыва "всего пострадали шесть человек, они были госпитализированы в больницу, пятеро из них уже отпущены. Травмы у них были несерьезные".

Он рассказал, что взрыв произошел на ОАО "Завод «Пластмасс", который входит в перечень стратегических предприятий. Предприятие выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, некоторые виды авиационных средств поражения. Для гражданского сектора производятся промышленные взрывчатые вещества.

Предположительно, во время производства боеприпасов была нарушена техника безопасности.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области начата доследственная проверка.