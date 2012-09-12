Авиакатастрофа Ан-28 на Камчатке: от ран скончался ребенок

В Камчатском крае увеличилось число жертв крушения самолета Ан-28. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли десять человек. От ран скончался ребенок. Также известно, что среди погибших есть члены экипажа.



В настоящее время идет подготовка площадки для приема вертолета, который эвакуирует пострадавших с места трагедии. Инцидент произошел сегодня на Камчатке в районе поселка Палана. В 12:28 местного времени (4:28 мск) здесь совершил вынужденную посадку самолет Ан-28. На борту воздушного судна находилось 14 человек.