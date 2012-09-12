12 сентября в 08.35 (время местное) в оперативную дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю" от диспетчера ЕДДС городского округа г. Березники поступило сообщение о несчастном случае при засыпке провала в районе бывшего здания АБК БШСУ ОАО "Уралкалий".

При уточнении информации было установлено, что утром 12.09.2012 года произошло обрушение грунта, в воронку провалилось 2 единицы техники: погрузчик и бульдозер. Информация о пострадавших уточняется.

На месте провала организован мониторинг обстановки, произведено оцепление места происшествия.

В данный момент определить зону разрушений нет возможности.

На 11.00 запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Всего для реагирования задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 3 человека личного состава, передает пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю.