Информация об инциденте в районе бывшего здания АБК БШСУ ОАО "Уралкалий"
12 сентября 2012, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
12 сентября в 08.35 (время местное) в оперативную дежурную смену ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю" от диспетчера ЕДДС городского округа г. Березники поступило сообщение о несчастном случае при засыпке провала в районе бывшего здания АБК БШСУ ОАО "Уралкалий".
При уточнении информации было установлено, что утром 12.09.2012 года произошло обрушение грунта, в воронку провалилось 2 единицы техники: погрузчик и бульдозер. Информация о пострадавших уточняется.
На месте провала организован мониторинг обстановки, произведено оцепление места происшествия.
В данный момент определить зону разрушений нет возможности.
На 11.00 запланировано проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Всего для реагирования задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава, в том числе от МЧС 1 единица техники и 3 человека личного состава, передает пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю.