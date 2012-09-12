В Хабаровске упал строительный кран, есть пострадавший

В Хабаровске упал строительный кран. В результате инцидента пострадал один человек. Водитель крана был госпитализирован в медицинское учреждение с переломом правой голени.



В результате падения стрела крана повредила бытовки, а также забор спортивной площадки школы, передает РСН. Пострадавший водитель крана был госпитализирован. Погибших нет. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.