В результате аварийной посадки Ан-28 на Камчатке погибли 9 человек

Жертвами аварийной посадки самолета Ан-28 на Камчатке стали 9 человек. По данным МЧС России, на месте происшествия были найдены пятеро пострадавших. В их числе ребенок. В настоящее время решается вопрос об эвакуации пострадавших.



Инцидент произошел сегодня на Камчатке в районе поселка Палана. В 12:28 местного времени (4:28 мск) здесь совершил вынужденную посадку самолет Ан-28. На борту воздушного судна находилось 14 человек, передает РБК. Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский - Палана.