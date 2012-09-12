На Камчатке совершил аварийную посадку самолет Ан-28

На севере Камчатского края совершил вынужденную посадку самолет Ан-28. Инцидент произошел в районе поселка Палана. Самолет обнаружил экипаж вертолета Ми-8 ФГУПКАП. По данным МЧС, все 14 человек, находившиеся на борту, сейчас ходят вокруг самолёта.



Самолет был найден в зарослях кедрового стланика в 10 километрах от Паланы. Ан-28 исчез в 12:28 местного времени (4:28 по мск), передает РБК. Воздушное судно выполняло рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Вертолет спасателей между тем не может приземлиться в районе ЧП, поэтому на место выдвинулись пешие оперативные группы спецслужб.