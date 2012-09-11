В аэропорту Шереметьво произошёл сбой системы регистрации пассажиров

В московском международном аэропорту "Шереметьево" вечером вторника произошёл сбой системы регистрации пассажиров компании Аэрофлот. Очевидцы говорят, что из-за случившегося уже задержано несколько рейсов.

Об этом "Эху Москвы" сообщают слушатели, которые находятся в зале ожидания. Сколько пассажиров не могут вылететь вовремя, пока не уточняется.

"АН" в "Шереметьево" на федеральные рейсы продлена регистрация пассажиров, а вылет рейса в Лондон задержан до утра.