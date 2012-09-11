Вылет вечерних рейсов "Аэрофлота" из Шереметьева задерживается на час-два из-за сбоя в системе "sabre". На федеральные рейсы продлена регистрация пассажиров, а вылет рейса в Лондон задержан до утра.

Сбой в системе бронирования был ликвидирован около 20:40.

В пресс-службе Шереметьева отметили, что аэропорт не использует систему регистрации "sabre", поэтому авиакомпании, чьих пассажиров регистрирует аэропорт, вылетают по расписанию, сообщают vesti.ru.



