В Шереметьево задержан вылет всех вечерних рейсов "Аэрофлота"
11 сентября 2012, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Вылет вечерних рейсов "Аэрофлота" из Шереметьева задерживается на час-два из-за сбоя в системе "sabre". На федеральные рейсы продлена регистрация пассажиров, а вылет рейса в Лондон задержан до утра.
Сбой в системе бронирования был ликвидирован около 20:40.
В пресс-службе Шереметьева отметили, что аэропорт не использует систему регистрации "sabre", поэтому авиакомпании, чьих пассажиров регистрирует аэропорт, вылетают по расписанию, сообщают vesti.ru.