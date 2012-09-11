4 уголовных дела возбуждено по факту гибели рабочих при пожаре в Егорьевске
11 сентября 2012, 22:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В подмосковном Егорьевске после пожара на швейной, возможно, подпольной фабрике возбуждены сразу четыре уголовных дела. Два из них по факту незаконной миграции и предпринимательской деятельности.
После ЧП подмосковные власти приступили к проверке мест возможного проживания нелегальных мигрантов, - сообщили в администрации региона, передаёт "Эхо Москвы".
"АН" писали, что в результате пожара погибли 14 человек, все они граждане Вьетнама.