4 уголовных дела возбуждено по факту гибели рабочих при пожаре в Егорьевске

В подмосковном Егорьевске после пожара на швейной, возможно, подпольной фабрике возбуждены сразу четыре уголовных дела. Два из них по факту незаконной миграции и предпринимательской деятельности.

После ЧП подмосковные власти приступили к проверке мест возможного проживания нелегальных мигрантов, - сообщили в администрации региона, передаёт "Эхо Москвы".

"АН" писали, что в результате пожара погибли 14 человек, все они граждане Вьетнама.